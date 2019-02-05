В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег

На дорогах местами гололедица.

В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег
Фото: Макс Требухов

В среду, 6 февраля, в Киеве облачно, ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем -2…+5 градусов, в Закарпатье +2…+7 градусов.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, только в Житомирской области днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем -3…+5 градусов.

В центре Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, в Винницкой и Черкасской областях 0…-5 градусов, днем -2…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, только в Харьковской области местами небольшой мокрый снег, туман, кое-где гололед, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -2…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, туман, кое-где гололед, ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, местами туман, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.


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