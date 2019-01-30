В четверг в Киеве до +2 градусов и небольшой дождь

В четверг, 31 января, в Киеве облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, местами туман, гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +2…-3 градуса.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью +2…-3 градуса, днем +2…-3 градуса.

На курортах карпатского региона небольшой дождь с мокрым снегом, температура: в Моршине ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса; в Трускавце ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса; в Сваляве ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса; в Сумской области 0…-5 градусов; днем +2…-3 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса; в Полтавской области до -5 градусов; днем +2…-3 градуса; в Кировоградской и Днепропетровской областях 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +3…-3 градуса.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов; в Одесской и Херсонской областях +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.