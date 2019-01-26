Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве

Ожидается прирост снежного покрова до 15 сантиметров.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 27 января, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Согласно информации синоптиков, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасский и днем в Полтавской, Сумской, Харьковской области ожидается значительный снег", - отмечено в сообщении.

Прирост снежного покрова возможен от 8 до 15 сантиметров. Также на дорогах ожидается гололедица. Уровень опасности - желтый, сообщили в ГосЧС.

В КГГА попросили киевлян не пользоваться авто из-за снегопадов. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу днем ожидаются небольшие осадки, однако ночью и утром 27 января снег усилится: прирост снежного покрова составит 8-10 см.

Напомним, за сутки, 23 января, из-за непогоды в Украине произошло более 850 ДТП.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во вторник в Киеве похолодает до -8 градусовВо вторник в Киеве похолодает до -8 градусов
В среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов морозаВ среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов мороза
Снегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусовСнегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусов
В США из-за холодов замерз Ниагарский водопадВ США из-за холодов замерз Ниагарский водопад
В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снегВ субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снегВ субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег
В пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадковВ пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадков
Снегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусовСнегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусов
В среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов морозаВ среду в Киеве обещают снег и до -6 градусов мороза
Во вторник в Киеве похолодает до -8 градусовВо вторник в Киеве похолодает до -8 градусов
Во вторник в Киеве до -4 градусов, без существенных осадковВо вторник в Киеве до -4 градусов, без существенных осадков
В субботу днем в Киеве потеплеет до -2В субботу днем в Киеве потеплеет до -2
В Киеве во вторник сохранится морозная погодаВ Киеве во вторник сохранится морозная погода
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в шести областяхУкраинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в шести областях
В четверг в Киеве до +1, возможен небольшой снегВ четверг в Киеве до +1, возможен небольшой снег
Последние новости
Подгружаем последние новости