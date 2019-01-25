В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег

Температура воздуха ночью -10…-12 градусов.

В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег
Фото: Макс Требухов

В субботу, 26 января, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12 градусов, днем -1…-3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, снег, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -1…-6 градусов.

В Карпатах снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 градусов, в Сумской области до -16 градусов; днем +1…-6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, в течение суток небольшой снег, днем также небольшой мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-11 градусов, днем +1…-5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, в течение суток небольшой снег, днем также небольшой мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, в Харьковской области до -15 градусов; днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, в Николаевской области до -6 градусов; днем 0…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.


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