Во вторник в Киеве похолодает до -8 градусов

22 января в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13 градусов, днем -6…-8 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем 0…-7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -4…-9 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -7…-9 градусов, днем -2…-4 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10…-16 градусов, днем -4…-10 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-17 градусов, днем -4…-11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 градусов, днем -5…-11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6…-12 градусов, днем 0…-6 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем 0…-5 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…-2 градуса.