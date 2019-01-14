Во вторник в Киеве до -4 градусов, без существенных осадков

Во вторник, 15 января, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…-4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-8 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-6 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+3 градуса.

На юге Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4…+3 градуса.

В Крыму облачно, ночью небольшой дождь, днем осадки, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.