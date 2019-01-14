Во вторник в Киеве до -4 градусов, без существенных осадков
На дорогах гололедица.
Во вторник, 15 января, в Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…-4 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-8 градусов.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов.
На севере Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-6 градусов.
В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-6 градусов.
На востоке Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ночью и утром кое-где метель, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…+3 градуса.
На юге Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4…+3 градуса.
В Крыму облачно, ночью небольшой дождь, днем осадки, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.
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11.01.2019 10:57