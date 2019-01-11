В субботу днем в Киеве потеплеет до -2

Утром и днем небольшой снег, ночью до -14 мороза.

12 января в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, днем -2…-4 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-14 градусов, днем +1…-5 градусов.

В Карпатах снег, температура ночью -8…-13 градусов, днем -5…-10 градусов.В Моршине небольшой снег, температура ночью -8…-10 градусов, днем 0…-2 градуса.

В Трускавце небольшой снег, температура ночью -8…-10 градусов, днем 0…-2 градуса.

В Сваляве снег, температура ночью -9…-11 градусов, днем -1…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-16 градусов, днем 0…-8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем 0…-7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем небольшой снег, ночью местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, кое-где метель, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +1…-6 градусов; в Харьковской области ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-12 градусов, днем +2…-5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -2…+3 градуса.В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градуса.