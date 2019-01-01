Синоптики прогнозируют теплый январь

Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Синоптики прогнозируют теплый январь
Фото: newsukraine.com.ua

Украинские синоптики прогнозируют теплый январь со среднемесячной температурой от 0 до 4 градусов мороза, что на 1-2 градуса теплее показателей многолетних наблюдений.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Ранее сообщалось, что в среду в Киеве прогнозируют небольшой снег и температуру около 0°.


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