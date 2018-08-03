В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков

Синоптики обещают +31 и переменную облачность.

В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
Фото: electraua.info

В субботу, 4 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.В Трускавце без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +30…+32 градуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
Синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды в УкраинеСиноптики предупреждают о новом ухудшении погоды в Украине
Первый день августа в Украине будет жаркимПервый день августа в Украине будет жарким
В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадковВ субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве до +29 градусовВ пятницу в Киеве до +29 градусов
В четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадковВ четверг в Киеве ожидается облачная погода без осадков
В среду в Киеве до +29, без осадковВ среду в Киеве до +29, без осадков
Завтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозамиЗавтра в Киеве до +29, возможны дожди с грозами
В среду в Киеве +27 и кратковременные дождиВ среду в Киеве +27 и кратковременные дожди
Какой будет погода в Украине на выходныхКакой будет погода в Украине на выходных
В субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозамиВ субботу в Киеве до +27, все еще возможны дожди с грозами
В пятницу в Киеве снова обещают дождьВ пятницу в Киеве снова обещают дождь
В четверг в Киеве сохранится облачная и душная погодаВ четверг в Киеве сохранится облачная и душная погода
В среду в Киеве кратковременные дожди и +26В среду в Киеве кратковременные дожди и +26
Последние новости
Подгружаем последние новости