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В субботу в Киеве сохранится жаркая погода без осадков Синоптики обещают +31 и переменную облачность. Фото: electraua.info В субботу, 4 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Украины. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+32 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.В Трускавце без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +26…+32 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +28…+33 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +30…+32 градуса.

LB.ua

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