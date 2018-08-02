В пятницу в Киеве до +29 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В пятницу в Киеве до +29 градусов
Фото: edinstvennaya.ua

В пятницу, 3 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов, в Закарпатье +27…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

2 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.


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