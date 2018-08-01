Первый день августа в Украине будет жарким
В среду, 1 августа, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +33°.
Об этом сообщает
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 1 августа — день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.
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01.08.2018 20:34