В среду в Киеве кратковременные дожди и +26

Ночью в столице до +19 градусов.

В среду в Киеве кратковременные дожди и +26
Фото: Андрей Слезенко

В среду, 18 июля, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +19…+25 градусов.В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +20…+ 26 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

17 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусовВ субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов
На Львовщине открылся медвежий приютНа Львовщине открылся медвежий приют
В пятницу в Киеве до +27, возможны грозыВ пятницу в Киеве до +27, возможны грозы
ГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областяхГосЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в четырех областях
В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозамиВ воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами
Блок рекламы


Похожие новости
Во вторник в Киеве до +24 и краковременные дождиВо вторник в Киеве до +24 и краковременные дожди
В понедельник в Киеве обещают кратковременный дождь и +25В понедельник в Киеве обещают кратковременный дождь и +25
В воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозамиВ воскресенье в Киеве до +25, днем дожди с грозами
В субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусовВ субботу в Киеве обещают кратковременный дождь и +26 градусов
В пятницу в Киеве до +27, возможны грозыВ пятницу в Киеве до +27, возможны грозы
В среду в Киеве +27, возможен дождьВ среду в Киеве +27, возможен дождь
В субботу в Киеве +27В субботу в Киеве +27
Завтра в Киеве потеплеет до +27Завтра в Киеве потеплеет до +27
В субботу в Киеве дожди с грозами и +21В субботу в Киеве дожди с грозами и +21
Во вторник в Киеве потеплеет до +25 градусовВо вторник в Киеве потеплеет до +25 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости