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В среду в Киеве кратковременные дожди и +26 Ночью в столице до +19 градусов. Фото: Андрей Слезенко В среду, 18 июля, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, кое-где с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +19…+25 градусов.В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24 градуса.В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +15…+17 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +20…+ 26 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +22…+27 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов. 17 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

LB.ua

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