В среду в Киеве до +29 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +18…+20 градусов.

В среду в Киеве до +29 градусов, без осадков
Фото: electraua.info

В среду, 20 июня, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+32 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +28…+35 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

19 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.


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