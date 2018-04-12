Завтра в Киеве до +16 градусов

Температура воздуха ночью +4...+6 градусов.

Завтра в Киеве до +16 градусов

13 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +11...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +13...+19 градусов; в Винницкой области ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, в Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +12...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Прогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреляПрогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреля
Завтра в Киеве до +14 градусовЗавтра в Киеве до +14 градусов
В понедельник в Киеве до +20В понедельник в Киеве до +20
Во вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадковВо вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадков
В Украину пришел антициклон Лео: как изменится погодаВ Украину пришел антициклон Лео: как изменится погода
Блок рекламы


Похожие новости
В четверг в Киеве до +16 градусовВ четверг в Киеве до +16 градусов
Завтра в Киеве до +22 градусовЗавтра в Киеве до +22 градусов
В понедельник в Киеве до +20В понедельник в Киеве до +20
Завтра в Киеве до +14 градусовЗавтра в Киеве до +14 градусов
В пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождьВ пятницу в Киеве до +17 градусов, вечером обещают небольшой дождь
Завтра в Киеве до +17 градусовЗавтра в Киеве до +17 градусов
В среду в Киеве потеплеет до +17 градусовВ среду в Киеве потеплеет до +17 градусов
Зима ушла из Украины окончательно: синоптик прогнозирует до +20 градусовЗима ушла из Украины окончательно: синоптик прогнозирует до +20 градусов
Март в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормыМарт в Киеве впервые за 5 лет был холоднее климатической нормы
Завтра в Киеве до +12 градусовЗавтра в Киеве до +12 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости