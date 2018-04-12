Завтра в Киеве до +16 градусов

Температура воздуха ночью +4...+6 градусов.

13 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +11...+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +13...+19 градусов; в Винницкой области ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, в Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +12...+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.