Завтра в Киеве до +16 градусов
Температура воздуха ночью +4...+6 градусов.
13 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +14...+16 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +11...+18 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +13...+19 градусов; в Винницкой области ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, в Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса; днем +12...+18 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +17...+23 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +18...+23 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.
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11.04.2018 13:39