Завтра и послезавтра погода в Украине будет неустойчивой - Укргидрометцентр

Погода в Украине в ближайшие двое суток будет неустойчивой - с колебанием температуры, сообщает Укргидрометцентр .

Днем 29 мая в центральных, южных и восточных областях и в Карпатском регионе небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура в западных, северных и Винницкой областях будет 5-10°, на остальной территории 11-16°; днем 18-23°, в юго-восточной части 23-28° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°).

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.