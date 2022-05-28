Завтра и послезавтра погода в Украине будет неустойчивой - Укргидрометцентр
Прогулке может помешать дождь с грозой.
Погода в Украине в ближайшие двое суток будет неустойчивой - с колебанием температуры, сообщает
Днем 29 мая в центральных, южных и восточных областях и в Карпатском регионе небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью температура в западных, северных и Винницкой областях будет 5-10°, на остальной территории 11-16°; днем 18-23°, в юго-восточной части 23-28° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°).
В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 29 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 1886 г., самая низкая ночью 1,9° тепла в 1918 г.