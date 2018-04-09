Во вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадков
В столице - до +21 градуса.
10 апреля в Киеве ожидается небольшая облачность без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +19...+21 градус.
Такая же теплая погода ожидается и в других регионах страны, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
На западе Украины - переменная облачность, без осадков, днем местами во Львовской и Закарпатской областях кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градусов. В Карпатах - ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +1...+6 градусов, днем +10...+15 градусов.
На севере Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +2...+9 градусов, днем +15...+23 градуса.
В центре Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+23 градуса.
На востоке Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью -2...+5 градусов, днем +15..+21 градус.
На юге Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+23 градуса.
В Крыму - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3...+8 градусов, днем +18...+23 градуса.
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