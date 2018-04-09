Во вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадков

В столице - до +21 градуса.

Во вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадков
Фото: Макс Левин

10 апреля в Киеве ожидается небольшая облачность без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +19...+21 градус.

Такая же теплая погода ожидается и в других регионах страны, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

На западе Украины - переменная облачность, без осадков, днем местами во Львовской и Закарпатской областях кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +5...+11 градусов, днем +18...+25 градусов. В Карпатах - ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +1...+6 градусов, днем +10...+15 градусов.

На севере Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +2...+9 градусов, днем +15...+23 градуса.

В центре Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+23 градуса.

На востоке Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью -2...+5 градусов, днем +15..+21 градус.

На юге Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+23 градуса.

В Крыму - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3...+8 градусов, днем +18...+23 градуса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе шторм смыл сразу несколько пляжейВ Одессе шторм смыл сразу несколько пляжей
Зима ушла из Украины окончательно: синоптик прогнозирует до +20 градусовЗима ушла из Украины окончательно: синоптик прогнозирует до +20 градусов
Прогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреляПрогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреля
Во вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадковВо вторник по всей Украине ожидается теплая погода без осадков
В Украину идет теплый антициклонВ Украину идет теплый антициклон
Блок рекламы


Похожие новости
Прогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреляПрогноз погоды в Украине на 9 и 10 апреля
В Украине резко потеплеет на выходныхВ Украине резко потеплеет на выходных
В Украине ухудшится погодаВ Украине ухудшится погода
Украину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дождиУкраину накроет циклон и атмосферные фронты: ожидается сырая погода и дожди
Во вторник в Киеве до +6 градусовВо вторник в Киеве до +6 градусов
За трое суток в Днепре выпало две месячные нормы осадковЗа трое суток в Днепре выпало две месячные нормы осадков
В ближайшие дни погода в Украине ухудшитсяВ ближайшие дни погода в Украине ухудшится
В Украине значительно похолодаетВ Украине значительно похолодает
Кульбида рассказал, как будет проходить потепление в УкраинеКульбида рассказал, как будет проходить потепление в Украине
К Украине приближается снежная буряК Украине приближается снежная буря
Последние новости
Подгружаем последние новости