Завтра в Киеве до +12 градусов

Температура воздуха ночью 0...+2 градуса.

Завтра в Киеве до +12 градусов

3 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +11...+17 градусов, в Ривненской, Волынской и Хмельницкой областях +8...+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -2...-7 градусов, днем +6...+11 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0...-2 градуса, днем +12...+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +12...+14 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +14...+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+13 градусов, в Сумской области +5...+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +6...+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +4...+9 градусов, в Донецкой области +6...+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +8...+14 градусов, в Одесской области +10...+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +8...+13 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.


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