К Украине приближается снежная буря

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В субботу, 17 марта, в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр.

При этом в пятницу, 16 марта, погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, лишь на север переместится порция более прохладного воздуха.

Так, ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), днем на западе умеренные осадки. На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный (в восточной части — северо-западный), 5-10 м/с.

Температура в северных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 6-11° тепла.

В Киеве — небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Погода на 16 марта В субботу в западных и северных областях Украины сильный снег, метели, на дорогах гололедица, температура в течение суток 4-9° мороза; на Закарпатье дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-6° тепла.

В центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 1° мороза до 5° тепла, в Днепропетровской области 2-9° тепла.

В южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, местами туман; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области и Крыму до 16°.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный (на юге и востоке юго-восточный), 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве — сложные погодные условия: ночью сильный, днем умеренный снег, метель, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем 5-7° мороза.


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