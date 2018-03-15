"Гололед и морозы до -15 градусов": синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные

Ближайшие выходные не порадуют украинцев хорошей погодой. Синоптики говорят о снижении температуры воздуха, усилении ветра и сильных осадках.

Эту новость передает Час Пик.

В сообщении пресс-службы ГосЧС говорится, что в субботу, 17 марта, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях будет идти сильный снег, ожижаются метели; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед.

Порывы ветра в Украине будут 15-22 м/с, в северной половине на дорогах гололедица.

Сильные снегопады и метели также ожидаются и в воскресенье, 18 марта.

При этом температура воздуха может опуститься до -15 градусов.