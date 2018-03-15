"Гололед и морозы до -15 градусов": синоптики озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные
Ближайшие выходные не порадуют украинцев хорошей погодой. Синоптики говорят о снижении температуры воздуха, усилении ветра и сильных осадках.
Эту новость передает Час Пик.
В сообщении пресс-службы ГосЧС говорится, что в субботу, 17 марта, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях будет идти сильный снег, ожижаются метели; в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед.
Порывы ветра в Украине будут 15-22 м/с, в северной половине на дорогах гололедица.
Сильные снегопады и метели также ожидаются и в воскресенье, 18 марта.
При этом температура воздуха может опуститься до -15 градусов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.03.2018 15:28