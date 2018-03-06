Какой будет погода 8 марта в Киеве

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В Киеве 7 и 8 марта будет облачно с прояснениями. 8 марта местами небольшие осадки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла; 8 марта ночью около 0°, днем 2-4 ° тепла.

9 и 10 марта небольшой мокрый снег, днём 10 марта с дождем. Температура ночью 2-4° мороза; днем 9 марта около 0°, 10 марта 2-4° тепла.


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