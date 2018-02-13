Завтра в Киеве до -3 градусов

Температура воздуха ночью -6...-8 градусов.

Завтра в Киеве до -3 градусов
Фото: Макс Требухов

14 февраля в Киеве будет облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +1...-5 градусов.

В Карпатах снег, местами сильный, температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине снег, днем местами сильный, температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

В Трускавце снег, днем местами сильный, температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

В Сваляве ночью снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью -1...+1 градус, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +1...-5 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-4 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой снег, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, в Донецкой области -1...-6 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, в Одесской области днем местами гололед, ветер восточный, 5-10 м/с, днем в Одесской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+6 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9 градусов.


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