Завтра в Киеве небольшой снег, до -6 градусов
Температура воздуха ночью -12...-14 градусов.
16 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -4...-6 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, днем на крайнем западе небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-18 градусов, днем -2...-7 градусов.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью -12...-17 градусов, днем -3...-8 градусов.
В Моршине ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью -11...-13 градусов, днем -1...-3 градуса.
В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью -12...-14 градусов, днем -2...-4 градуса.
В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -10...-12 градусов, днем 0...-2 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -2...-7 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем 0...-6 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой дождь со снегом, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...+5 градусов.
В Ялте ночью небольшой снег, днем небольшой дождь со снегом. Температура ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4 градуса.
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15.01.2018 09:05