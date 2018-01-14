В Украине на выходных обещают до -11 мороза

погода

В воскресенье, 18 декабря, на территории Украины сохранятся низкие температуры, ночью в северных и восточных областях ожидается до -11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Запорожской, Донецкой областях и в Крыму ожидается снег, на остальной территории Украины — переменная облачность, без осадков.

В южных регионах ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, на остальной территории — 5-10 м/с.

На западе днем от 0 до -4, ночью -4…- 9, в центральных и северных областях -3…- 5 днем, ночью до -8…-10 градусов. На востоке ночью ожидается до -11 градусов. На юге днем -1…- 3, ночью до -7. В Киму ожидается мороз от -3 до -5


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