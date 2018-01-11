Завтра в Киеве до -2 градусов

Температура воздуха ночью -3...-5 градусов.

Завтра в Киеве до -2 градусов
Фото: edinstvennaya.ua

12 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса, в Одесской и Николаевской областях ночью +2...-3 градуса, днем -1...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.


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