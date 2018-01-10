В четверг в Киеве до +1 градуса

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг в Киеве до +1 градуса
Фото: edinstvennaya.ua

В четверг, 11 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой мокрый снег с дождем, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градусов, в Ривненской области -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса, в Закарпатье и Прикарпатье +4...+7 градусов.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -3...+3 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, в Днепропетровской области -3...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+5 градусов, на юге Одесской области +2...+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.


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