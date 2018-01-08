В США на горе Вашингтон температура ветра упала до -73

В США на горе Вашингтон зарегистрирована температура ветра минус 73 градуса.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США .

Волна ледяного арктического воздуха накрыла восточное побережье и Средний Запад США, создав опасные условия в то время, когда в субботу почти 100 миллионов людей пытались оправиться после метели во многих районах.

Предостережения о ветре и морозе касалось штатов от Флориды до Новой Англии.

На горе Вашингтон в Нью-Гемпшире зарегистрирована температура ветра минус 73 градуса по показателям от 6 января это место стало одним из самых холодных на планете. Фактическая температура была минус 38.

В некоторых районах жителей предупредили, что обнаженная кожа может обморозиться за считанные минут. Во многих восточных частях Соединенных Штатов температура упала ниже минус 18 градусов Цельсия, в самых холодных местах страны – минус 39 градусов.