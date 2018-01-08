В США на горе Вашингтон температура ветра упала до -73
В США на горе Вашингтон зарегистрирована температура ветра минус 73 градуса.
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Волна ледяного арктического воздуха накрыла восточное побережье и Средний Запад США, создав опасные условия в то время, когда в субботу почти 100 миллионов людей пытались оправиться после метели во многих районах.
Предостережения о ветре и морозе касалось штатов от Флориды до Новой Англии.
На горе Вашингтон в Нью-Гемпшире зарегистрирована температура ветра минус 73 градуса по показателям от 6 января это место стало одним из самых холодных на планете. Фактическая температура была минус 38.
В некоторых районах жителей предупредили, что обнаженная кожа может обморозиться за считанные минут. Во многих восточных частях Соединенных Штатов температура упала ниже минус 18 градусов Цельсия, в самых холодных местах страны – минус 39 градусов.
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08.01.2018 03:19