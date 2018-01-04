Температура в Киеве по климатической норме отвечает концу октября

4 января была самая теплая ночь для этой даты за всю историю наблюдений.

Фото: Сергей Нужненко

Температура в Киеве в начале января по климатической норме отвечает концу октября, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции ЦГО, 4 января в Киеве была самая теплая ночь для этой даты за всю историю наблюдений с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного еще в 1920 году.