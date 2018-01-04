Температура в Киеве по климатической норме отвечает концу октября
4 января была самая теплая ночь для этой даты за всю историю наблюдений.
Температура в Киеве в начале января по климатической норме отвечает концу октября, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции ЦГО, 4 января в Киеве была самая теплая ночь для этой даты за всю историю наблюдений с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного еще в 1920 году.
Напомним, что 2017 год вошел в тройку самых теплых в истории Киева с 1881 года. В течение года было зафиксировано 24 температурных рекорда, все месяцы года были значительное теплее, чем должны были быть, особенно март - на 5,5°С выше климатической нормы.
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