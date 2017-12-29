Завтра в Киеве обещают умеренный дождь, до +5 градусов
Ночью ожидается сильный дождь.
30 декабря в Киеве будет облачно, ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +3...+5 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса.
В Карпатах без существенных осадков, температура ночью и днем +2...-3 градуса.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем 0...+2 градуса.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем 0...+2 градуса.
В Сваляве ночью мокрый снег, днем небольшие осадки, температура ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.
На севере Украины облачно, дождь, ночью местами сильный, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +1...+6 градусов.
В центре Украины облачно, дождь, в Винницкой области ночью местами сильный, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +1...+6 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов.
На юге Украины облачно, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +4...+10 градусов.
В Крыму облачно, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +6...+12 градусов.
В Ялте местами небольшой дождь. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.
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