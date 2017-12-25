Синоптик: На католическое Рождество в Украине будет тепло, дождливо и ветрено (КАРТА)

Сегодня, 25 декабря, в понедельник, температура воздуха по Украине в течение дня ожидается от минус 2 градусов до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам метеоролога сегодня, 25 декабря, в понедельник, дневная температура воздуха по Украине ожидается + 3 + 8, на юге до +10, на северо-востоке местами 0-2 градуса мороза.

«25 декабря в Украине продлится теплая погода, + 3 + 8, на юге до +10, на северо-востоке местами 0-2 градуса мороза. Ветер и сегодня также останется сильным. Осадки - преимущественно дождь - пройдут по северо-западу, северу и востоку Украины плюс области Днепра и Запорожья. На северо-востоке - мокрый снег», - прогнозирует Н. Диденко.

Синоптик отметила, что сегодня в столице снова сильный ветер, местами дождь, в течение дня + 4 + 7 градусов. А, следовательно, еще больше луж, слетающих сосулек с крыш, будьте очень осторожными на дорогах, тротуарах и под крышами домов.

«Начиная с 25 декабря, оттепель охватит всю Украину», - еще раз предупредила метеоролог.