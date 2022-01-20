Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг

Киевстар начал возвращать своим абонентам часть расходов, которые они потратили на услугу Киевстар ТВ. Однако, речь идет не о всех абонентах мобильного оператора, а лишь о тех, кто зарегистрирован в цифровом банке Sense SuperApp.

Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг

Акция будет действовать до 31.03.2022 включительно. Абоненты Киевстар, которые пользуются цифровым банком Sense SuperApp, могут получить 10% кешбека от оплаты услуг Киевстар ТВ.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

  1. Перейти в цифровой банк Sense SuperApp или скачать его и зарегистрироваться;
  2. Оформить карту Сam?l?on с помощью видеоидентификации или через приложение "Дия";
  3. Перейти в раздел "Cash'U CLUB — Категории" и выбрать пункт "кешбек от Киевстар".

Через месяц абонентам заново нужно будет войти в приложение цифрового банка и выбрать ту же категорию.

Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг

Воспользоваться данным предложением от мобильного оператора могут все абоненты предоплаченной или контрактной связи Киевстар. Им будет начисляться 10% кешбека от суммы расходов на мобильном счете с момента подключения категории и до конца месяца. Бонусы будут поступать на счет программы Cash'U CLUB до 15 числа каждого месяца.

Ранее сообщалось о самом дешевом тарифе 2022 года в линейке Киевстар, который включает в себя безлимит на звонки и интернет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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