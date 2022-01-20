Киевстар возвращает абонентам деньги за одну из популярных услуг

Киевстар начал возвращать своим абонентам часть расходов, которые они потратили на услугу Киевстар ТВ. Однако, речь идет не о всех абонентах мобильного оператора, а лишь о тех, кто зарегистрирован в цифровом банке Sense SuperApp.

Акция будет действовать до 31.03.2022 включительно. Абоненты Киевстар, которые пользуются цифровым банком Sense SuperApp, могут получить 10% кешбека от оплаты услуг Киевстар ТВ.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

Перейти в цифровой банк Sense SuperApp или скачать его и зарегистрироваться; Оформить карту Сam?l?on с помощью видеоидентификации или через приложение "Дия"; Перейти в раздел "Cash'U CLUB — Категории" и выбрать пункт "кешбек от Киевстар".

Через месяц абонентам заново нужно будет войти в приложение цифрового банка и выбрать ту же категорию.

Воспользоваться данным предложением от мобильного оператора могут все абоненты предоплаченной или контрактной связи Киевстар. Им будет начисляться 10% кешбека от суммы расходов на мобильном счете с момента подключения категории и до конца месяца. Бонусы будут поступать на счет программы Cash'U CLUB до 15 числа каждого месяца.

Ранее сообщалось о самом дешевом тарифе 2022 года в линейке Киевстар, который включает в себя безлимит на звонки и интернет.