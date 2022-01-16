Apple грозит коллективный иск из-за проблем с зарядкой Powerbeats Pro

На Apple подали в суд из-за проблем с зарядкой аккумулятора наушников Powerbeats Pro. Статус коллективного может получить иск нью-йоркца Алехандро Вивара (Alejandro Vivar), который считает, что сложности вызваны несовершенством конструкции гаджета. Наушники слишком легко теряют контакт с зарядным кейсом — один из пары может либо заряжаться «ненадлежащим» образом, либо вообще перестать заряжаться.

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По версии истца, Apple виновна в мошенничестве, поскольку компания предоставила недостоверную информацию о сроке службы аккумуляторов и не решила проблем, о которых ей было известно. Как говорят адвокаты господина Вивара, причиной проблем может быть сочетание неудачной конструкции кейса и недостаточно прочной ушной «прокладки» — части, которая вставляется в ухо. Чтобы удерживать соединение контактов, владельцам устройства приходится подкладывать в кейс посторонние материалы.

Истец требует от Apple «исправить» ситуацию, а также выплатить пострадавшим компенсацию, размер которой, однако, не указывается. Если иск получит статус коллективного, к господину Вивару присоединятся другие владельцы Powerbeats Pro из Нью-Йорка, Джорджии, Мичигана, Монтаны, Северной Дакоты, Оклахомы, Род-Айленда, Южной Дакоты и Вирджинии. Apple пока комментариев не предоставила.



