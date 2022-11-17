Дев’ять областей досі мають проблеми із зв'язком

Найгірша ситуація в Одеській області.

Дев’ять областей досі мають проблеми із зв'язком
© pixabay.com

Проблеми із зв'язком після ракетних ударів Росії досі відчувають девять областей, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, інформує ZN.ua.

За його словами, за першу добу після атаки 15 листопада завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів відновили роботу трьох тисяч базових станцій. Це мало особливе значення для жителів Харківщини та Житомирщини.

Зараз в Одеській області і працює 38% мереж, Миколаївській — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, у Чернігівській області — 77%, Київській — 78%, на Закарпатті – 79%, ЛЬвівській області — 81%, на Вінниччині — 82%.

“Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi”, - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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