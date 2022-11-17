Дев’ять областей досі мають проблеми із зв'язком

Проблеми із зв'язком після ракетних ударів Росії досі відчувають девять областей, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, інформує ZN.ua .

За його словами, за першу добу після атаки 15 листопада завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів відновили роботу трьох тисяч базових станцій. Це мало особливе значення для жителів Харківщини та Житомирщини.

Зараз в Одеській області і працює 38% мереж, Миколаївській — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, у Чернігівській області — 77%, Київській — 78%, на Закарпатті – 79%, ЛЬвівській області — 81%, на Вінниччині — 82%.

“Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi”, - додав він.