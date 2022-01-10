Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

Абоненты Киевстар жалуются на то, что мобильный оператор списывает с них деньги за непредоставленные услуги. Свои отзывы о качестве услуг украинцы оставляют на официальной странице компании на Facebook.

Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

Одна из клиенток описала проблему, с которой сталкиваются многие другие абоненты. Женщина жалуется на то, что с ее счета были списаны средства за услугу, которую она не заказывала. Чтобы решить эту проблему, она пыталась позвонить по телефону 466, но из своего номера дозвониться в нее не получилось, хотя из других номеров, операторы поднимали трубку достаточно оперативно. Из отзыва непонятно, о какой услуге идет речь.

Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

Еще один абонент Киевстар посетовал на то, что с его мобильного счета ежедневно снимаются деньги, и при этом связаться с мобильным оператором по телефону невозможно, чтобы решить данную проблему.

Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

В комментариях абонентам посоветовали обращаться в Киевстар не по горячей линии, а через частные сообщения, так как операторы не успевают оперативно обрабатывать все запросы.

Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

Другие абоненты также пожаловались на качество связи и повышение при этом стоимости услуг Киевстар.

Киевстар списывает с абонентов деньги за неизвестные услуги: украинцы оставляют жалобы в соцсетях

Ранее сообщалось, что Киевстар до конца 2022 года будет раздавать абонентам бесплатный мобильный интернет.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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