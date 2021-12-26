Киевстар подключает абонентам новые пакеты услуг без первой абонплаты

Киевстар перед новогодними праздниками подготовил своим абонентам выгодные зимние акции. Самая популярная из них – "Суперзима от Киевстар". Продлится акция до 31 января 2022 года.

За пакет услуг с "суперсилами" можно не платить абонплату за первое подключение. Это означает, что абоненты подписки могут пользоваться своим новым тарифом в течение 4 недель, а контрактные абоненты — в течение месяца без доплат.

Принять участие в акции "Суперзима" могут абоненты Киевстар, получившие персональное предложение по SMS-сообщению, или в приложении "Мой Киевстар".

Для контрактных абонентов акция длится до 31 января 2022, а для абонентов подписки – до 28 января 2022 года.

Абоненты Киевстар, которые присоединятся к новой акции, после пополнения счета смогут получить бонусы и использовать их на: исходящие звонки на все номера по Украине; мобильный интернет по условиям тарифа; SMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины; MMS-сообщения на номера всех мобильных операторов Украины (только для абонентов предоплаченной связи); плату за пакет по условиям некоторых тарифов (только для абонентов предоплаченной связи).

Дополнительно к каждому тарифу абоненты мобильного оператора могут подключить "суперсилы" – дополнительные мегабайты интернета, минуты связи и т.д. Благодаря "суперсили от Rozetka" в тарифах Киевстар "ТВОЙ" и "ВАШ" можно получить три месяца бесплатной доставки от Rozetka Premium и пользоваться ею до 15 марта.

Напомним, что Киевстар анонсировал увеличение услуг в линейке тарифов Smart и повышение их стоимости с 1 января 2022 года.