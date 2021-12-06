С новой версией Apple iOS несовершеннолетние станут получать предупреждения перед отправкой интимных фото

С новой версией Apple iOS несовершеннолетние станут получать предупреждения перед отправкой интимных фото

С очередным обновлением платформы Apple iPhone получат функцию, которую долгое время предлагали внедрить ратующие за безопасность детей активисты. При попытке отправить или открыть сообщения с фото деликатного характера несовершеннолетние пользователи из США будут получать соответствующие уведомления.

Источник изображения: #apple#.com

О планах внедрить данную функцию Apple сообщила ещё летом, но с тех пор компания решила немного подкорректировать её работу: при попытке отправить или открыть сообщение с подобными фото предупреждения станут получать только несовершеннолетние пользователи iPhone под управлением iOS 15.2, но не их родители. Активисты отреагировали на такое решение двояко: одни положительно оценили заботу компании о конфиденциальности юных пользователей даже перед родителями, другие сочли, что в таком варианте опасность остаётся.

Некоммерческая организация Thorn провела исследование, результаты которого несколько шокируют. Согласно опубликованному в ноябре докладу, снимки деликатного характера за последний год отправляли 14 % детей в возрасте от 9 до 12 лет, а в прошлом году их доля была 6 %. В 2020 году, по данным организации 21 % детей в этом возрасте считал нормальным отправлять подобные материалы — в 2019 году такого мнения придерживались 13 % опрошенных. По мнению Apple, системные предупреждения дадут детям шанс передумать и не принимать поспешных решений, которые могут иметь серьёзные последствия.

Новая функция безопасности iOS 15.2 будет доступна через настройку «Семейный доступ» (Family Sharing), которую родителям придётся включать самостоятельно. Алгоритм на основе искусственного интеллекта обнаруживает подобный контент в приложении «Сообщения», система выводит предупреждение, а сам снимок отображается размытым, пока пользователь явным образом не попытается его открыть. Помимо собственно предупреждения, система предложит юному пользователю обратиться к заслуживающему доверия человеку, если отправка подобных снимков производится под давлением. Apple подчёркивает, что не имеет доступа к данному контенту из-за сквозного шифрования сообщений. Аналогичная защита в обозримом будущем появится в обновлениях iPadOS и macOS.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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