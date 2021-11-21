Опубликованы рендеры смартфона Google Pixel 6A — он может лишиться 3,5-мм разъёма

Сетевое издание 91Mobiles со ссылкой на авторитетного инсайдера Стива Хеммерстоффера (Steve Hemmerstoffer, он же @OnLeaks) опубликовало первые рендеры смартфона Google Pixel 6A. Устройство выполнено в стиле «старших братьев» серии Pixel 6 и, похоже, лишилось 3,5-мм разъёма для наушников.

Источник изображений: 91mobiles.com

Изображённый на рендерах Pixel 6A, который принадлежит к бюджетной линейке Pixel A, действительно почти идентичен стандартному Pixel 6. На задней крышке расположен такой же вытянутый чёрный блок, вместивший в себя две камеры и вспышку, есть и вырез в дисплее под фронтальную камеру. В нижней части размещены порт USB-C, динамик и микрофон. На корпусе, похоже, отсутствует дактилоскопический датчик — вероятно, он расположен под экраном, как на моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro, для которых Google недавно выпустила обновление, призванное ускорить его работу.

На смартфоне Pixel 6A также отсутствует 3,5-мм разъём для наушников. Если рендеры верны, то это будет первый смартфон Pixel среднего уровня, лишённый этого разъёма — у Pixel 3A, 4A и 5A они были, в отличие от соответствующих «полновесных» моделей. Pixel 6A может также оказаться компактнее, чем Pixel 6 и Pixel 6 Pro: по предварительным данным, его габариты составляют 152,2x71,8x8,7 мм при 6,2-дюймовой диагонали дисплея. Дата релиза Pixel 6A пока остаётся неизвестной, тем более, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro вышли совсем недавно.



