Apple позволит пользователям iPhone ремонтировать свои устройства

Компания Apple планирует предоставить клиентам возможность ремонтировать свои собственные устройства. Всё из-за растущего давления со стороны регулирующих органов и потребителей по всему миру — их просьбы о том, чтобы производители ослабили ограничения на ремонт продуктов, сработали.

Apple позволит пользователям iPhone ремонтировать свои устройства

Корпорация планирует начать с компонентов, которые обычно требуют замены: дисплеев, аккумуляторов и модулей камеры.

В среду Apple объявила о новой программе, в рамках которой запчасти продуктов компании станут доступны для покупки в начале следующего года. Программа, известная как Self Service Repair, позволит пользователям ремонтировать сломанные устройства с помощью руководств по ремонту, которые Apple разместит на своем веб-сайте.

Корпорация планирует начать с компонентов, которые, как правило, требуют замены: это, чаще всего, дисплеи, батареи и модули камеры. Apple заявляет, что в самом начале в программу ремонта войдут более 200 деталей и инструментов — в следующем году планируется добавить ещё больше комплектующих. Первоначально программа ремонта будет доступна только для пользователей iPhone 12 и iPhone 13, но позже будет распространена на компьютеры Mac, использующие новый собственный чип M1 от Apple.

Компания будет раскрывать цены на свои запасные части только тогда, когда Self Service Repair официально стартует в следующем году. Однако уже известно, что запчасти Apple обойдутся рядовому пользователю по той же цене, что их закупают авторизованные центры по ремонту гаджетов этого бренда. Это значит, что оригинальные компоненты пользователь сможет поставить самостоятельно дешевле, чем при помощи мастера.

Этот шаг Apple вызван тем, что производители электроники сталкиваются с растущим давлением со стороны пользователей, которые добиваются ослабления ограничений на независимые мастерские по ремонту устройств или самостоятельный ремонт. Многие компании подвергались критике за то, что затрудняли независимым ремонтным мастерским доступ к устройствам — например, за использование бессменных аккумуляторов и герметизацию устройств специальным клеем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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