Google добавила возможность устанавливать приложения на Android TV через смартфон

На виртуальном мероприятии Google I/O в мае этого года разработчики анонсировали функцию, которая значительно упростит процесс поиска и установки приложений на устройства с Wear OS. Эта функция добавляет всплывающее меню, которое появляется после нажатия кнопки «Установить» в Play Маркет и позволяет установить приложение на смарт-часы. Теперь же стало известно, что Google приступила к развёртыванию аналогичного решения для умных телевизоров с Android TV.

Источник изображения: Reddit

В настоящее время для установки приложений в Android TV нужно запустить Play Маркет на самом телевизоре и найти нужный продукт, что не всегда удобно делать, особенно в отсутствие клавиатуры или голосового управления. Хотя можно воспользоваться веб-версией магазина приложений, устанавливать программное обеспечение в телевизор со смартфона нельзя. Хорошая новость в том, что в скором времени это изменится и пользователи Android TV смогут загружать ПО прямо со своих смартфонов.

Функция реализована таким образом, что при нажатии кнопки «Установить» в Play Маркете появляется всплывающее меню, в котором отображены все доступные синхронизированные устройства, включая телевизоры с Android TV. Достаточно отметить нужный пункт и подтвердить выбор, после чего приложение будет установлено на устройство. Согласно имеющимся данным, в настоящее время новая функция доступна ограниченному числу пользователей, которые установили последнюю версию Play Маркет. Предполагается, что более широкое распространение она получит в ближайшие дни.



