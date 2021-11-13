Apple упростила работу с режимом макросъёмки на iPhone 13 Pro в последней бета-версии iOS 15.2

Apple упростила работу с режимом макросъёмки на iPhone 13 Pro в последней бета-версии iOS 15.2

Последняя бета-версия iOS 15.2 упрощает работу с режимом макросъёмки на iPhone 13 Pro, добавляя кнопку, позволяющую удобно включать и выключать его при необходимости, не обращаясь к приложению «Настройки» смартфона.

Источник изображений: The Verge

Если режим Auto Macro отключён, иконка в виде цветка будет появляться, если в режиме видоискателя приблизить смартфон к какому-либо объекту. Таким образом iOS предлагает включить режим Auto Macro и использовать для съёмки специально предназначенный для этого датчик. Повторное нажатие на эту иконку отключает режим макросъёмки и снова активирует основной сенсор.

Apple упростила работу с режимом макросъёмки на iPhone 13 Pro в последней бета-версии iOS 15.2

Когда iPhone 13 был выпущен на рынок, многие обозреватели критиковали устройство за то, что смартфон автоматически переходит в режим макросъёмки, не давая пользователю выбора и не информируя о переключении датчика в интерфейсе камеры. Apple исправила это, добавив переключатель, позволяющий деактивировать режим Auto Macro в пункт «Камера» настроек смартфона. Однако такое решение едва ли можно назвать удобным, поскольку для того, чтобы им воспользоваться, необходимо выйти из приложения «Камера».

Участники программы бета-тестирования Apple уже могут установить iOS 15.2 Beta 2 на свои устройства. Широкому кругу пользователей нововведение станет доступно после запуска стабильной iOS 15.2, который состоится в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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