Киевстар изменил условия популярной услуги

Оператор сотовой связи Киевстар объявил об изменении условий предоставления одной из самых востребованных и популярных услуг. В компании решили сделать опцию более доступной и выгодной для абонентов.

Киевстар изменил условия и сделал более выгодной одну из самых полезных услуг

По новым правилам с ноября 2021 года в Киевстар начнет работать популярнейшая услуга, которая позволяет оставаться на связи, если деньги на счету закончились и пополнить баланс нет никакой возможности. Речь идет об опции "Экстра Деньги", которая теперь станет доступной для большего числа абонентов.

Так, в рамках услуги по получению денег на мобильную связь от Киевстар пользователям разрешат потратить на звонки гораздо меньшую сумму денег. Если ранее, чтобы получить "Экстра Деньги" абонент должен был пользоваться услугами Киевстар не менее двух месяцев, то сейчас это требование полностью уберут.

Киевстар изменил условия и сделал более выгодной одну из самых полезных услуг

Новичкам Киевстар даст возможность получить от 15 гривен на счет, в зависимости от срока использования номера. Тем, кто давно пользуется тарифным планом от Киевстар, смогут получить около 300 гривен в рамках услуги, при условии, что они потратили за последние три месяца минимум 225 гривен на связь.

Напомним, Киевстар начал менять условия в самых популярных тарифных планах. Стоит ли ожидать повышения цен на связь?


Шевченко Лилия, Тудей

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