Lifecell запустил бесплатную услугу

Сотовый оператор lifecell решил упростить жизнь своим абонентам и запустил удобную услугу, которая пригодится каждому украинцу, у которого есть мобильный телефон.

Lifecell запустил бесплатную услугу, которую ждали все абоненты оператора

На сайте lifecell появилось описание новой бесплатной услуги, которая к тому же позволит экономить 15 процентов в год на оплате сотовой связи. В рамках нового сервиса абоненты lifecell могут заранее оплатить тарифный план на несколько месяцев в перед.

Если оплатить тарифный план сразу на шесть месяцев, то пользователь получит 10-процентную скидку. Тем абонентам, которые заплатят за 12 месяцев, размер скидки увеличат до 15 процентов.

Однако новая услуга lifecell не только позволит сэкономить деньги и время на ежемесячную оплату за пользование тарифным планом, но и защитит от внезапного отключения пакета услуг из-за несвоевременного пополнения.

Lifecell запустил бесплатную услугу, которую ждали все абоненты оператора

Воспользоваться новой услугой от оператора lifecell могут владельцы тарифных планов: "Просто Лайф 2020"; "Свободный Лайф 2020"; "Свободный Лайф. Регион 2020"; "Смарт Лайф 2020"; "Интернет БЕЗМЕЖ 2020"; "Просто Лайф. Регион 2020"; "Лайфхак"; "Лайфхак 2019"; "Лайфхак 2020"; "Platinum Лайф 2020"; "Жара GO Plus"; "Жара GO"; "Смарт Лайф. Регион 2020", "Интернет Жара"; "Смарт L"; "Смарт M"; "Хайп"; "4 БЕЗЛИМИТА Плюс"; "4 БЕЗЛИМИТА 2019".

Напомним, ранее lifecell запустил услугу, которая позволит накапливать неистраченные минуты и интернет.


Шевченко Лилия, Тудей

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