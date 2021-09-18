Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен

Оператор мобильной связи в Украине Киевстар дает возможность своим постоянным, а также новым абонентам сэкономить значительную сумму денег. Для этого придется выполнить всего два условия.

Получить скидку от Киевстар на оплату пакета услуг мобильной связи могут как новые абоненты оператора, так и те, кто давно пользуется телефонными номерами данной компании. Собственно, это и есть первое условие, которое позволяет воспользоваться выгодным предложением от Киевстар.

Второе условие – это покупка нового смартфона. Украинцы, которые давно планировали приобрести гаджет, могут обратиться в официальный магазин Киевстар, сообщить продавцу о желании стать участником акции "Заоблачная выгода" и купить телефон.

При покупке смартфона стоимостью до 4499 гривен, Киевстар предоставит скидку на четыре месяца по 99 гривен. За устройство подороже можно получить скидку на мобильную связь аж на полгода по 99 гривен в месяц. Если сумма покупки превышает 6,5 тысяч гривен, то экономить можно будет по 149 гривен ежемесячно в течение полугода.

Детали акции можно узнать на сайте Киевстар или в официальных точках продаж компании.

Напомним, Киевстар подарит любому абоненту 1000 гривен на мобильную связь. Как принять участие в акции?