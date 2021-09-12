Смартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причина

Мир привык к тому, что техника быстро устаревает и дешевеет, уступая место в ценовом ряду более новым образцам. Однако вскоре ситуация на рынке смартфонов и другой электроники изменится. Смартфоны уже начали стремительно дорожать. Причем не только самые новые модели, но и те, которые уже прижились на рынке. Уже повысила цену на свою продукцию компания Xiaomi. А в ближайшее время станут дороже и смартфоны от Apple.

В мире стремительно дорожают популярные смартфоны Xiaomi и Apple: стала известна причина

Некоторые модели от Xiaomi прибавили в цене более 10%. А наиболее популярная модель этой компании - Redmi Note 10 на некоторых рынках уже стала дороже на 17%, сообщают зарубежные СМИ.

Грядут повышения и на смартфоны от Apple, хотя еще недавно "яблочники" уверяли, что их изделия не будут дорожать. Однако рынок внес коррективы в планы крупнейших производителей.

Теперь они говорят, что вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за удорожания цен на полупроводниковые компоненты и увеличение расходов на транспорт.

В мире стремительно дорожают популярные смартфоны Xiaomi и Apple: стала известна причина

Дело в том, что крупнейший мировой производитель чипов, компания TSMC, которая занимает более половины мирового рынка этих комплектующих, заявила о повышении цены на свои изделия. Ну, а поскольку в смартфонах почти всех марок стоят тайваньские микрочипы от TSMC, то и они не могут не дорожать.

TSMC, в свою очередь, повысила цена на микрочипы из-за пандемии коронавируса и экономических санкций против ведущих китайских компаний, занимающихся выпуском высокотехнологической продукции. Ну, а поскольку в современном мире все взаимосвязано, то, наказывая иностранного производителя, многие наказали, в первую очередь, своего, который напрямую зависит от поставок этого производителя.

Таким образом, растет цена не только на смартфоны Xiaomi, но и на айфоны от компании Apple.

Из-за удорожания чипов, многие производители смартфонов могут в следующем году сосредоточиться на выпуске дорогих флагманских моделей, сократив при этом выпуск бюджетных смартфонов, предвидят эксперты. Это, в итоге, спровоцирует еще больший рост цены на все модели смартфонов, включая и недорогие. Таким образом, уже в ближайшее время многим небогатым гражданам в разных странах новый смартфон может стать не по карману.

Напомним, стало известно, что смартфонам с операционной системой Android угрожают вирусы, которые проникают через Facebook.


Марченко Любов, Тудей

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