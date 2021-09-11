Epic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App Store

Apple обязали разрешить прием платежей в обход механизмов App Store.

Epic Games проиграла иск против Apple, но добилась судебного решения с требованием изменить политику App Store
Фото: fainaidea.com

Калифорнийский суд в пятницу, 10 сентября, принял решение по иску компании Epic Games (разработчик игры Fortnite) к Apple, отменив монопольный контроль последней над платежами внутри мобильных приложений.

По решению суда Apple больше не сможет запрещать разработчикам мобильных приложений использовать альтернативные платежные системы внутри игр или любых других программ.

В то же время суд признал, что Apple правомерно удалила Fortnite из App Store летом 2020 года, после того Epic Games добавила в игру функцию прямых платежей, чтобы не платить Apple комиссию. Суд обязал Epic Games выплатить Apple 3,65 млн долларов за нарушение контракта и 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store.

Apple может не восстанавливать удаленный аккаунт Epic Games в App Store, поскольку такая ограничительная мера была предусмотрена условиями договора между компаниями. Суд решил, что 30% -я комиссия App Store, возможно, слишком высока, но разработчики не имеют нарушать контракты.

Суд также не смог подтвердить, что Apple является монополистом, признав доводы Epic Games недостаточными. "Суд не может окончательно принять, что Apple является монополистом, ни по федеральному антимонопольному законодательству, ни по законодательству штата. Однако в ходе суда действительно выяснилось, что Apple совершала действия, которые считаются антиконкурентными в Калифорнии", - говорится в постановлении судьи.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что спор между Apple и Epic Games началcя летом 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.

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