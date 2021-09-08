Apple может представить iPad нового поколения уже в этом месяце — сроки поставок актуальных iPad выросли вплоть до 6 недель

Вчера Apple подтвердила, что её очередное крупное мероприятие состоится 14 сентября. Ожидается, что компания официально представит смартфоны iPhone 13 и смарт-часы Apple Watch Series 7. Не исключено, что на этом мероприятии также будут представлены планшеты iPad девятого поколения. На это косвенно указывает значительное увеличение сроков доставки iPad текущего поколения.

Apple может представить iPad нового поколения уже в этом месяце — сроки поставок актуальных iPad выросли вплоть до 6 недель

Изображение: 9to5 Mac

Аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) обратил внимание, что сроки доставки почти всех моделей iPad текущего поколения перенесены на октябрь. При этом в американских магазинах некоторые модели полностью распроданы, в Европе время доставки составляет от трёх до четырёх недель, а в Бразилии — от четырёх до шести недель. Журналист отметил, что Apple попросила розничные сети не комментировать тему отсутствия планшетов. По его мнению, это может указывать на то, что компания представит iPad нового поколения уже в текущем месяце.

Ещё в июле стало известно, что Apple планирует выпустить новый iPad, разработка которого ведётся под кодовым названием AJ181. Согласно имеющимся данным, iPad девятого поколения будут построены на фирменных чипах Apple A13, но при этом серьёзных изменений в дизайне планшетов не предвидится. Поскольку в прошлом Apple презентовала iPad седьмого и восьмого поколений в сентябре, вполне может быть, что в этом году традиция будет продолжена. Также известно, что Apple работает над полностью переработанным iPad mini, но, вероятнее всего, он будет представлен в отябре-ноябре этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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