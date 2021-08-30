Киевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 Гбит

Компания Киевстар обещает своим абонентам небывалую скорость интернета. Вскоре они смогут иметь доступ к сети на скорости в 1 Гигабит. Однако для того, чтобы получить такую возможность, им придется несколько дней потерпеть небольшие неудобства.

Киевстар обещает своим абонентам “космическую“ скорость интернета: названо условие

Компания Киевстар активно рассылает своим пользователям сообщения, что в течение нескольких суток у них могут быть перебои с интернетом. Фактически в какие-то отрезки времени его не будет. Это связано с технической реконструкцией сетей, после которой абоненты смогут почувствовать и оценить улучшенное качество работы.

В Киевстар предупредили, что все работы проводят ночью, чтобы причинить клиентам наименее неудобств. Поэтому большинство пользователей их даже не почувствует.

Киевстар обещает своим абонентам “космическую“ скорость интернета: названо условие

Сейчас Киевстар проводит работы в крупных городах Украины. В частности, технические работы проводятся в Киеве, Днепре и Львове. Благодаря новшествам можно будет увеличить скорость услуги "Домашний интернет".

Клиенты Киевстара смогут получать интернет на скорости в 1 Гбит. При этом плата за услуги компании не изменится. А тем, кто захочет получать интернет на новой "космической" скорости, придется лишь немного доплатить. За 50 гривен им поднимут скорость интернета до 1 Гбита.


Марченко Любов, Тудей

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