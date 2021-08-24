Apple хотела добавить в iPhone 13 подэкранный Touch ID, но выбрала другую технологию

 Чем ближе презентация iPhone 13, тем больше информации о грядущих новинках появляется в сети.

Apple хотела добавить в iPhone 13 подэкранный Touch ID, но выбрала другую технологию

iPhone 13 все так же будет трудно разблокировать при надетой медицинской маске

Сообщается, что Apple планировала вернуть в iPhone 13 сканер отпечатков пальцев TouchID, но уже в подэкранном виде. Такая технология уже несколько лет удачно существует в Android-смартфонах. Однако в конечном итоге компания отказалась от этой идеи. Дело в том, что Apple продолжает делать ставку на системе идентификации пользователя по лицу Face ID. Компания из Купертино надеется в будущем расположить систему под экраном будущих поколений iPhone, чтобы не лишать их дисплеи безрпмочности.

Правда получат эту технологию только Pro-версии iPhone. А вот обычные модели могут как сохранить крупный вырез на экране, так и получить подэкранный дактилоскопический сенсор. Точной информации об этом пока нет.

Ожидается, что смартфоны линейки iPhone 13 будут работать на новом 5-нанометровом процессоре Apple A15 Bionic и наконец-то получат уменьшенную «челку» на экране. Pro-версии смогут похвастаться дисплеями с частотой обновления кадров 120 Гц – этак технология также с запозданием придет на смартфоны Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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