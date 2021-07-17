Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы

Мобильное приложение Fakespot, которое анализирует отзывы к товарам на торговых онлайн-платформах для выявления поддельных, больше недоступно для загрузки из магазина цифрового контента App Store. Согласно имеющимся данным, оно было удалено после того, как в Apple с жалобой обратилась компания Amazon.

Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы

Изображение: alexsl / Getty Images

Причиной беспокойства гиганта электронной коммерции стала «вводящая в заблуждение информация», а также то, что Fakespot создаёт потенциальные уязвимости в системе безопасности и может использоваться для сбора пользовательских данных. Источник отмечает, что Amazon сначала связалась напрямую с разработчиками приложения, чтобы решить проблему мирным путём, но они не предприняли необходимых для этого действий.

«Amazon прилагает массу усилий, чтобы создать условия для покупок, которые радуют покупателей, и условия для продаж, которые позволяют брендам и продавцам строить и развивать свой бизнес. Данное приложение предоставляет пользователям вводящую в заблуждение информацию о наших продавцах и их товарах, вредит бизнесу наших продавцов и создаёт потенциальные риски безопасности. Мы признательны Apple за осуществление проверки этого приложения на соответствие правилам App Store», — говорится в заявлении Amazon.

Генеральный директор Fakespot Сауд Халифа (Saoud Khalifah) в беседе с журналистами CNBC признался, что его компания действительно собирает некоторые пользовательские данные, но он заверил, что эта информация не продаётся третьим лицам. Он также отрицает утверждение Amazon о том, что Fakespot представляет угрозу безопасности. «Мы не крадём информацию пользователей, мы никогда этого не делали. Они не предоставили никаких доказательств, и Apple действовала по этому поводу, не имея доказательств вины», — заявил Халифа.

Apple ещё не опубликовала официального заявления по поводу причин удаления Fakespot из своего магазина цифрового контента. Представители компании также воздерживаются от комментариев по данному вопросу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google PlayПользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play
Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует XiaomiНазваны самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi
Бюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батареюБюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батарею
Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
LG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинахLG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинах
Рекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожатьРекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожать
Новое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфоновНовое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфонов
Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в СШАРазработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США
Apple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-инApple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-ин
Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений
Apple представила новую операционную систему. Что известно о iOS 15 (видео)Apple представила новую операционную систему. Что известно о iOS 15 (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости