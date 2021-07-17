Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы

Мобильное приложение Fakespot, которое анализирует отзывы к товарам на торговых онлайн-платформах для выявления поддельных, больше недоступно для загрузки из магазина цифрового контента App Store. Согласно имеющимся данным, оно было удалено после того, как в Apple с жалобой обратилась компания Amazon.

Изображение: alexsl / Getty Images

Причиной беспокойства гиганта электронной коммерции стала «вводящая в заблуждение информация», а также то, что Fakespot создаёт потенциальные уязвимости в системе безопасности и может использоваться для сбора пользовательских данных. Источник отмечает, что Amazon сначала связалась напрямую с разработчиками приложения, чтобы решить проблему мирным путём, но они не предприняли необходимых для этого действий.

«Amazon прилагает массу усилий, чтобы создать условия для покупок, которые радуют покупателей, и условия для продаж, которые позволяют брендам и продавцам строить и развивать свой бизнес. Данное приложение предоставляет пользователям вводящую в заблуждение информацию о наших продавцах и их товарах, вредит бизнесу наших продавцов и создаёт потенциальные риски безопасности. Мы признательны Apple за осуществление проверки этого приложения на соответствие правилам App Store», — говорится в заявлении Amazon.

Генеральный директор Fakespot Сауд Халифа (Saoud Khalifah) в беседе с журналистами CNBC признался, что его компания действительно собирает некоторые пользовательские данные, но он заверил, что эта информация не продаётся третьим лицам. Он также отрицает утверждение Amazon о том, что Fakespot представляет угрозу безопасности. «Мы не крадём информацию пользователей, мы никогда этого не делали. Они не предоставили никаких доказательств, и Apple действовала по этому поводу, не имея доказательств вины», — заявил Халифа.

Apple ещё не опубликовала официального заявления по поводу причин удаления Fakespot из своего магазина цифрового контента. Представители компании также воздерживаются от комментариев по данному вопросу.



