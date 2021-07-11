Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi

На этой неделе Apple выпустила бета-версию iOS 14.7, которая в настоящее время находится на этапе тестирования. В этой версии программной платформы разработчики исправили ошибку, из-за которой нарушалась работа модуля Wi-Fi при подключении iOS-устройства к беспроводной сети с именем, содержащим символ «%».

Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi

Изображение: MacRumors

В прошлом месяце стало известно о том, что нарушить работоспособность Wi-Fi на iPhone можно, попытавшись подключиться к беспроводной сети с особым именем. Об этом сообщил специалист по реверс-инжинерингу Карл Шу (Carl Schou). Оказалось, что при попытке подключения к сети с именем «%p%s%s%s%s%n» на устройстве автоматически отключается модуль Wi-Fi, причём включить его обратно будет не так просто. Перезагрузка устройства и изменение имени сети в этой ситуации не помогают, но сброс сетевых настроем проблему решает.

Позднее Карл Шу продолжил исследование этого бага и обнаружил, что беспроводные сети, в имени которых есть знак «%» являются потенциально опасными для устройств на базе iOS. В качестве примера он рассмотрел сеть с именем «%secretclub%power», попытка подключиться к которой также блокирует работу Wi-Fi на устройстве. Примечательно, что в этом случае сброс сетевых настроек устройства не гарантирует восстановление работоспособности модуля Wi-Fi.

Apple оперативно устранила проблему, поскольку этот баг мог использоваться злоумышленниками для создания общедоступных точек доступа с целью навредить пользователям iOS-устройств. Точная дата выхода стабильной версии iOS 14.7 ещё не была объявлено, но очевидно, что это произойдёт после завершения необходимого тестирования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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