Представлен смартфон Honor X20 SE с 6,6" экраном Full HD+ и 64-Мп камерой

Бренд Honor официально представил смартфон среднего уровня X20 SE: новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся 9 июля. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0.

Представлен смартфон Honor X20 SE с 6,6

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Смартфон оборудован 6,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 1080 ? 2400 точек. Панель занимает 94,2 % площади фронтальной поверхности. По центру в верхней области экрана есть небольшое отверстие под одинарную 16-мегапиксельную камеру.

Представлен смартфон Honor X20 SE с 6,6

Сзади расположена тройная камера: она объединяет 64-мегапиксельный основной сенсор с максимальной диафрагмой f/1,9, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части.

Применён процессор MediaTek Dimensity 700, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Представлен смартфон Honor X20 SE с 6,6

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Размеры составляют 160,68 ? 73,3 ? 8,4 мм, вес — 179 г. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч поддерживает быструю 22,5-ваттную подзарядку.

Новинка предлагается в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти по цене 280 и 310 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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